El número 17834 resultó ganador del premio mayor del Sorteo Mayor 3982 de la Lotería Nacional, equivalente a 7 millones de pesos en tres series.

De acuerdo con el reporte oficial, la Serie 1 del billete ganador fue remitida para su venta a agencias expendedoras de Hermosillo.

La Serie 2 se destinó a Poza Rica, Hidalgo, mientras que la Serie 3 se comercializó a través de canales electrónicos de la Lotería Nacional.

El sorteo, celebrado el martes 12 de agosto de 2025 a las 20:00 horas, estuvo dedicado a la conmemoración de los 500 años de la ejecución de Cuauhtémoc.

