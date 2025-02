Un total de 7 mil cabezas de ganado han cruzado la frontera a través de Nogales y Agua Prieta, según informó Juan Ochoa Valencia, presidente de la UGRS.

Tras la reanudación de la exportación de ganado sonorense a los Estados Unidos, se ha alcanzado el 80 por ciento de la meta programada por la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

Un total de 7 mil cabezas de ganado han cruzado la frontera a través de Nogales y Agua Prieta, según informó Juan Ochoa Valencia, presidente de la UGRS. En promedio mil 200 reses son transportadas diariamente por estos dos puntos fronterizos.

"No hemos alcanzado el cien por ciento debido a la complejidad del nuevo protocolo" , explicó Ochoa Valencia. "Hemos estado aprendiendo sobre este protocolo en las últimas semanas, y no ha sido fácil. Sin embargo, ya estamos llegando al 80 o 90 por ciento de la cantidad fijada, lo que me da confianza en que podremos aumentar el flujo gradualmente para ayudar a los ganaderos que necesitan exportar su ganado" .

Ochoa Valencia recordó que durante 2024 se exportaron 35 mil cabezas de ganado, y esperan alcanzar o superar esta cifra este año.

En cuanto al brote de garrapatas detectado en Nogales, el presidente de la UGRS informó que médicos veterinarios están limpiando las reses para que puedan ser exportadas. Esta situación, reconoció, también ha retrasado la venta de ganado.

"Sonora es libre de garrapata. Antes no teníamos nosotros que revisar ese tema porque la garrapata de Sonora no es una garrapata magra. Pero, en fin, el nuevo protocolo sí marca que no puede ir garrapata de ningún tipo, entonces, eso también ocasionó un cierto retraso pero ya los médicos encargados de hacer la revisión están limpiando la garrapata" , puntualizó.