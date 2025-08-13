El look es lo de menos porque ella es compositora, cantante y bailarina, seguro cantas sus canciones en karaokes o cuando la escuchas en la radio y espontáneamente se vienen las letras a tu mente. Aquí el top 15 de sus canciones y frases

Hasta el domingo pasado me percaté que soy fan de Shakira, porque al escuchar las canciones que me gustan de ella y repasar a qué álbum corresponden, me di cuenta que son entre 2 a 3 de casi toda su discografía. Aquí les dejaré el top 15 de canciones que he elegido de ella.

En el concierto Rock in Rìo Madrid 2010 René de Calle 13 en dueto con Shakira le dice:

Shaki tú estás bien bonita, me gustabas más cuando estabas más gordita, con tu cabello negro y tu cara redondita, así medio rockerita, pero también me gustas ahora cuando pierdes los modales René

cantante de Calle 13

Así como el cantautor puertorriqueño le dijo eso a través de su improvisación de rapero, muchas personas que han visto la trayectoria de Shakira desde sus inicios, pueden opinar lo mismo, o por el contrario les gusta más como la colombiana se ha reinventado a partir de que se tiñó la cabellera de rubio y empezó a cantar en inglés.

Este jueves 14 vendrá a Hermosillo, así que es el momento oportuno para hacer un repaso a sus letras y música.

Los dos primeros discos pasaron un tanto desapercibidos para mí. Fue hasta el de 'Pies Descalzos' cuando la Shakira que describe René de Calle 13, se empezó a ver en el canal MTV en los 90’s que iban desde los acordes de guitarra eléctrica en ‘Pies Descalzos sueños blancos’, la guitarra acústica en ‘Antologìa’ y reggae como en ‘Un poco amor’ dueto con Howard Glasford.

Después con '¿Dónde están los ladrones?' empezó a sacar sus gustos y ascendencia árabe, ritmos latinos, música bailable, su productor fue Emilio Estefan. 'Fijación Oral Vol. 1' y 'Fijación Oral Vol. 2', tuvieron éxito por hacer dueto con Alejandro Sanz en el sencillo 'La Tortura', pero también por letras y música que llevó a videoclips con vestuario y coreografía que muchos llevaron a sus historias con sus pelucas moradas. Además el tema 'Hips Don’t lie' fue un éxito en Estados Unidos, en donde programas como Jimmy Fallon en conjunto con Drew Barrymore, hicieron sketch policiaco con un detector de mentiras en sus caderas.

'La Loba' y 'Las Mujeres no lloran', siguen mostrando aspectos personales de Shakira, como mujer cantante atractiva, como madre compositora y como divorciada feliz.





Pies Descalzos

1.-'Antología'. Frase de letra inicial: “Para amarte necesito una razón”, ¿quién no la ha cantado en un karaoke?

2.-'Estoy aquí. Frase de letra inicial: “Ya se que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás”, mueve la nostalgia noventera.

3.-'Pies descalzos sueños blancos'. Frase de letra inicial: “Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo eres, Piensa que el hierro siempre al calor es blando” para irrumpir con acordes eléctricos y continuar con: “Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso”.





¿Dónde están los ladrones?

4.-Ciega sordomuda. Frase inicial de la letra: “Se me acaba el argumento y la metodología cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía”

5.-Tú . Frase de la letra chila de poeta sacando palabras de su diario: “Te regalo mi cintura, y mis labios para cuando quieras besar, te regalo mi locura, y las pocas neuronas que quedan ya, mis zapatos desteñidos el diario en el que escribo”.

6.-'Suerte' ('Wherever Whenever'). Parte de la letra que me gusta porque la Shaki muestra su seguridad: “Que suerte que mis senos son pequeños y no los confundas con montañas”.

7.-'Ojos Así', en donde mete ritmos arabescos Letra: “ Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo, Un santo en prisión y una canción triste sin dueño”.





Fijación Oral Vol. 1 2005

8.-'No'. Parte de la letra más poderosa: “No se puede vivir con tanto veneno pesa más la rabia que el cemento”

9.-'La Tortura' por ser el dueto con Alejandro Sanz, con letra y ritmos pegajosos. Frase de letras: "No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal

y andar arrojando a los cerdos miles de perlas".

10.-'Las de la intuición' el video y la letra fueron un hit, por la vestimenta, peluca, coreografía. Letra: “Y creo que empiezo a entender

(Despacio, despacio, comienzas a caer) Nos deseábamos desde antes de nacer”





Oral Fixation Vol. 2 2005

11: 'Hips don’t lie' dueto con Wyclef Jean haitiano. Frase de su letra: “tu sabes que palabra usar para hacerme suspirar”.





Loba 2009

12..-'Una loba'. Letra: ”Una loba en el armario tiene ganas de salir (Ah-ooh).Deja que se coma el barrio". El video, vestuario y coreografía la llevó a otro nivel.





13.-En 2020 acompañó a Black Eyes Peas en su octavo álbum 'Traslation' con 'Girls Like me'.





Las Mujeres no lloran 2024

14.-'Acróstico' . Ver a Shakira con sus hijos en el piano y pensar que está dedicada a sus hijos lleva toda loba a sentir ternura. Letra: “Lo único que quiero es tu felicidad, y estar contigo,una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites, estoy”.

15.-'Pa tipos como tú' BZRP Music Session. Letra: “Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”











