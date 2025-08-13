Jan Perry, de 70 años de edad, se encontraba extraviado desde el martes en un rancho del municipio de Agua Prieta, Sonora.

Un ciudadano de Reino Unido que había sido reportado como desaparecido desde el martes en un rancho del municipio de Agua Prieta, Sonora, fue localizado con bien, gracias al trabajo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno, informó este miércoles la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El individuo, identificado como Jan Perry, de 70 años de edad, fue localizado por personal de CEPC y de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Durante los trabajos de búsqueda, se contó con apoyo de equipos, unidades, elementos, internet satelital y sistemas de comunicación. Asimismo, se utilizaron drones, vehículos terrestres y unidades adaptadas para búsqueda a todo terreno.

En dichas acciones participaron elementos de Cruz Roja, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como voluntarios y personal de la CEPC.

Tras ser encontrado, el adulto mayor fue trasladado por los cuerpos de emergencia para su valoración médica.