El Cuerpo de Bomberos de Hermosillo conmemoró su 79 aniversario con ceremonia en la estación central. El alcalde Antonio Astiazarán destacó un aumento del 40% en el personal y anunció nuevo equipamiento para la corporación.

El Cuerpo de Bomberos de Hermosillo celebró este miércoles su 79 aniversario con un acto conmemorativo en la estación central, encabezado por el alcalde Antonio Astiazarán, autoridades municipales, veteranos, bomberos en activo y cadetes.

La ceremonia inició con una ofrenda floral y guardia de honor en memoria de los elementos caídos, acompañada del toque de silencio y el sonido de la sirena monumental que distingue a la corporación.

En su intervención, el comandante Juan Francisco Matías Ortega recordó que la corporación se fundó en 1946 y resaltó su transformación en organización, cobertura y equipo a lo largo de casi ocho décadas.

Por su parte, el alcalde Antonio Astiazarán informó que durante su administración el cuerpo operativo creció un 40% en número de elementos y anunció la llegada de más equipamiento para fortalecer su labor de atención a emergencias.







