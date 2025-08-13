El fiscal Gustavo Salas cuestionó la decisión de un juez que no vinculó a proceso a Manuel Emilio Hoyos, excomandante de la Policía de Hermosillo, y otros implicados. Pese a nuevos videos y pruebas, el fallo dejó en libertad a los señalados.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Salas, manifestó su desacuerdo con la resolución de un juez que determinó no vincular a proceso a Manuel Emilio Hoyos, excomandante de la Policía de Hermosillo, y a otros servidores públicos acusados de trasladar sin consentimiento a varias personas al sur del estado por su apariencia física.

“Somos profundamente respetuosos de la división de poderes y de la independencia judicial, pero por supuesto no compartimos de ninguna manera ese criterio”, afirmó Salas, al subrayar que la Fiscalía General de Justicia del Estado continuará con la pretensión punitiva para evitar que los hechos queden impunes.

Te puede interesar Bomberos de Hermosillo celebran 79 años de servicio a la comunidad

El fiscal explicó que entre las evidencias se encuentra un video difundido en redes sociales y otros elementos que se integrarán a la carpeta de investigación. “Estamos trabajando en el desglose correspondiente para incorporarlos y que se sancione conforme a derecho”, aseguró.

Salas reiteró que la Fiscalía buscará que los implicados enfrenten proceso penal. “Insisto, para que estos hechos no queden impunes”, enfatizó.



