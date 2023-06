EMCO estará obligada a tener el 95% de luminarias funcionando en Cajeme

Tras señalar que fueron cuidadosos en la creación del proyecto de rehabilitación de luminarias led, el presidente municipal no especificó el monto de la sanción, pero aseguró que la empresa tiene que cumplir con el mantenimiento y reparación inmediata de todas las lámparas que presenten fallas.

La empresa Efficiency Matters Corporation (Emco) tendrá la obligación de tener, al menos, el 95 por ciento de las luminarias del municipio funcionando, de lo contrario se verá obligado a pagarle una sanción al Ayuntamiento de Cajeme, aseguró el alcalde Javier Lamarque Cano.

Tras señalar que fueron cuidadosos en la creación del proyecto de rehabilitación de luminarias led, el presidente municipal no especificó el monto de la sanción, pero aseguró que la empresa tiene que cumplir con el mantenimiento y reparación inmediata de todas las lámparas que presenten alguna falla o sean vandalizadas.

“Todas las lámparas de Cajeme deben ser led, vamos a pasar de 25 mil a 38 mil lámparas led con mantenimiento, rehabilitación, reparación y sustitución, incluso en casos de vandalismo. Por lo menos el 95 por ciento del alumbrado público tendrá que funcionar todos los días y damos un margen del 5 por ciento para las que están en reparación, en caso de que no se cumpla la empresa estará obligada a pagarle una multa al Ayuntamiento”, explicó.

Antecedentes de EMCO

Sobre los supuestos malos antecedentes en Navojoa, Lamarque Cano aseguró que ha sido una confusión, ya que Emco no es la empresa encargada del servicio de alumbrado público y solamente le vendió las luminarias al proveedor.

“Esta empresa trabaja en Caborca y en Puerto Peñasco, en otras partes del país y en todos los casos la referencia es positiva, lo que se menciona en Navojoa no es correcto, esta empresa no trabaja directamente, al parecer solamente le proporcionó las lámparas al proveedor, incluso el presidente municipal de Navojoa (Jorge Alberto Elías Retes) me abordó para pedir el apoyo para establecer el contacto con esta empresa para ellos también contratarla y se haga cargo del alumbrado público, por eso me parece contradictorio”, explicó.

Resaltó se llevarán a cabo diversos procedimientos administrativos para que Emco puedan iniciar con la instalación de las luminarias en tiempo y forma, así como la reparación de los equipos necesarios.

Cabe señalar que, el servicio que prestará Emco le costará a la actual y futuras administraciones municipales un total de 201 millones 611 mil 806 pesos en un plazo máximo de contrato de alianza de 132 meses, es decir, 11 años.