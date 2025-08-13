La Fiscalía de Sonora formuló imputación contra Roberto “N”, ex mando de la AMIC, por incumplimiento de deber legal y evasión de presos, ligado a un caso del 24 de mayo donde dos agentes armados lesionaron a un civil.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación contra Roberto “N”, ex integrante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), por su probable responsabilidad en los delitos de incumplimiento de deber legal, delito contra la procuración y administración de justicia y evasión de presos.

Según la investigación, Roberto “N” fungía como superior jerárquico de dos agentes de la AMIC que, el 24 de mayo de 2025, habrían accionado armas de fuego contra un particular, provocándole lesiones graves. Ambos agentes cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y continúan prófugos.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó la imputación, mientras que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para definir la vinculación a proceso, fijándose nueva fecha para el 15 de agosto de 2025.

El juez ordenó a la FGJES abstenerse de difundir imágenes del imputado que lo señalen como probable responsable.