Tylor Chase, recordado por su papel como Martin Qwerly en la serie 'Manual de supervivencia escolar de Ned', vive en situación de calle, lo que ha causado sorpresa en redes sociales.

El actor Tylor Chase, recordado por su papel como Martin Qwerly en la serie 'Manual de supervivencia escolar de Ned', volvió a aparecer en la conversación pública tras ser identificado en situación de calle.

La historia se difundió primero en TikTok y, tras la apertura de una colecta en su apoyo, este martes 23 de septiembre la creadora que lo localizó anunció que la recaudación fue detenida a petición de quien dijo ser su madre.

Cronología de los hechos

El 18 de septiembre de 2025, la usuaria de TikTok que se identifica como @lethallalli publicó un video en el que reconocía a Tylor Chase en la calle; el contenido se viralizó rápidamente y generó una ola de reacciones, fotografías y mensajes de usuarios preocupados.

Días después, seguidores y simpatizantes abrieron una campaña en GoFundMe—organizada, según la ficha de la colecta, por Citlalli Wilson, de San Jacinto, California— destinada a cubrir vivienda, alimentación y atención básica para el actor.

El 23 de septiembre, la propia @lethallalli compartió una captura de pantalla en la que mostró un mensaje de la mujer que asegura ser la madre de Chase. En el texto, ella pidió suspender la colecta y precisó que lo que su hijo necesita no es dinero, sino atención médica.

Lo que dijo la supuesta madre

En la captura difundida en TikTok se lee:

"Sí, Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero lo rechaza. Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos por sí solo.

Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría ponerlo en una cuenta para él. Pero como dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo, es un buen chico dulce. Pero necesita ayuda médica" .

La usuaria @lethallalli añadió que, por esa razón, había decidido detener la campaña: "He detenido la recaudación a petición de su madre. Le entregaré lo recaudado para que lo deposite en una cuenta para él" .

Quién es Tylor Chase

Nacido el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, Chase saltó a la fama en los 2000 con Nickelodeon. Además de 'Manual de supervivencia escolar de Ned', participó en 'Everybody Hates Chris', la película 'Good Time Max' (2007) y prestó su voz en el videojuego 'L.A. Noire' (2011). Tras ese periodo, su presencia en pantalla se redujo, hasta ahora que reapareció bajo un panorama muy distinto al de sus años de popularidad juvenil.