Jack Veal: actor de Marvel revela que actualmente vive en la calle

El actor es ampliamente recordado por su participación en la segunda temporada de 'Loki', y fue el fin de semana que a través de TikTok pidió ayuda para que se conociera su complicada situación actual.

Jack Veal, joven actor británico de 17 años conocido por su papel como Kid Loki en la serie de Marvel 'Loki', sorprendió a sus seguidores al revelar en TikTok que actualmente vive en un remolque en condiciones precarias tras abandonar su hogar debido a violencia doméstica.

En un video que acumula más de 211 mil reproducciones, Veal compartió detalles de su situación, señalando que sufría abusos físicos y emocionales por parte de su familia. Esta situación lo llevó a dejar su casa y enfrentar múltiples desafíos, tanto personales como profesionales.

"Soy un actor famoso, tengo 17 años y no tengo hogar" , declaró en su cuenta @jackvealfitness.

El joven, quien también ha actuado en series como 'The End of the F**ing World*' y 'Call the Midwife', explicó que vive en un tráiler con ventanas rotas, sin electricidad y a dos horas de su lugar de trabajo.

Además, mencionó que enfrenta problemas de salud mental, incluyendo autismo, TDAH y evaluaciones por posibles trastornos bipolares y de psicosis.

A pesar de haber solicitado apoyo a los servicios sociales, Veal asegura que no ha recibido la ayuda necesaria.

"Estoy rogando que compartan esto y difundan el mensaje de cómo el gobierno trata a los niños" , expresó en el video, donde mostró imágenes de su precario espacio de vida.

Usuarios en redes sociales han mostrado su preocupación, etiquetando incluso a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, para pedirle que brinde apoyo al joven actor. Sin embargo, hasta el momento, la productora no ha emitido ningún comentario sobre la situación de Veal.

