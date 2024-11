Denzel Washington se unirá a 'Black Panther 3' antes de su retiro

El actor se unirá oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel y después se retirará de la actuación

Denzel Washington confirmó su participación en la tercera entrega de la franquicia de 'Black Panther', un proyecto con el que planea cerrar con broche de oro su carrera artística antes de retirarse.

Durante una entrevista en 'The Today Show', el ganador del Oscar reveló que el director Ryan Coogler trabaja en un papel especialmente diseñado para él en esta nueva aventura.

"Después de eso, Ryan Coogler escribirá un papel para mí en la próxima película de Black Panther", compartió Washington.

Aún se desconocen los detalles del personaje que interpretará el veterano actor, además de tampoco saberse cuál será la trama de esta nueva entrega.

Otra noticia que impactó a los fans es que Denzel confirmó que ya está en planes de retirarse tras varios años de exitosa trayectoria.

"No sé cuántas películas más haré. Probablemente no muchas. Quiero hacer cosas que no he hecho. Interpreté a Otelo a los 22 años, ahora estoy a punto de hacerlo a los 70. Después de eso, haré a Hannibal. Después de eso (Black Panther), haré la película Otelo. Luego haré King Lear. Y después de eso, me retiraré", dijo Denzel.

Mientras tanto, los fans de Washington podrán disfrutar de su talento en la esperada secuela de 'Gladiator', que se estrena este viernes.