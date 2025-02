Aunque la cantante ha mantenido un bajo perfil respecto al caso, su amiga y periodista Blanca Martínez, 'La Chicuela', compartió detalles escalofriantes de lo sucedido.

Nuevas revelaciones han surgido sobre la denuncia que Alicia Villarreal interpuso contra su aún esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia doméstica. Aunque la cantante ha mantenido un bajo perfil respecto al caso, su amiga y periodista Blanca Martínez, 'La Chicuela', compartió detalles escalofriantes de lo sucedido.

En entrevista con 'Venga la Alegría', Martínez relató que Villarreal descubrió a su esposo escondido en un clóset dentro de su hogar. Al ser descubierto, él reaccionó de manera violenta, atacándola físicamente e intentando ahorcarla. “Ella sintió que realmente la iba a matar” , expresó la periodista.

Además, la comunicadora reveló que el músico la insultó y la menospreció, diciéndole que ya no le servía porque no podía tener más hijos y que destruiría su carrera. Según el testimonio, en plena agresión, le habría advertido: “De aquí, uno de los dos no va a salir vivo” .

Martínez también confirmó que la pareja llevaba tiempo separada, pero Cruz aún tenía acceso a la vivienda por sus hijos y un estudio de grabación. No obstante, Alicia Villarreal decidió actuar legalmente ahora que sus hijos son adolescentes y considera que ya no puede tolerar más violencia.