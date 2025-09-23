El sonorense será el primer artista latino en presentarse en el recinto tecnológico más innovador del mundo.

Carin León anunció este martes la apertura de tres nuevas fechas en The Sphere de Las Vegas, tras la alta demanda y rápida venta de boletos para sus primeras presentaciones. A las funciones ya confirmadas del 11, 12 y 13 de septiembre de 2026, se suman ahora los conciertos del 4, 5 y 6 del mismo mes.

Durante un en vivo con sus seguidores, el cantante expresó su emoción y gratitud por la respuesta del público.

“Muy bendecidos, muy agradecidos, muy orgullosos de lo que estamos haciendo, muy motivados a seguir haciendo música” , dijo el intérprete hermosillense.

La preventa para estas nuevas fechas será este miércoles 24 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo de Hermosillo. Quienes ya se registraron para el evento podrán seguir utilizando su código de acceso.

“Qué bueno que nos están apoyando, recibiendo de esta manera este evento que para nosotros significa muchísimo… Muchas gracias al público por querer tanto nuestra música” , añadió el artista.









Plasmará el alma de Hermosillo









Con estas seis fechas confirmadas, Carin León hará historia al convertirse en el primer artista latino y mexicano en presentarse en The Sphere, un recinto revolucionario que fusiona tecnología inmersiva con música en vivo, permitiendo a los asistentes vivir una experiencia multisensorial sin precedentes.

En entrevista con el programa Hoy Día, de Telemundo, el sonorense explicó que su intención es llevar al público directamente a su universo interior y a sus raíces.

“Tiene que ver mucho conmigo… llegar a la gente dentro de mi cabeza y poder tenerlos en este panorama, ver cómo veo mi ciudad, mi estado, mi música. Verlo de la manera en que lo veo y cómo veo a mis fans dentro de mi cabeza…” , compartió.

Carin también aseguró que parte de esta experiencia visual y sonora incluirá elementos muy personales, inspirados en Hermosillo y en su infancia.

“El aroma del campo mojado, a cómo huele mi Hermosillo cuando llueve, que nos toca muy pocas veces al año. Para nosotros un día nublado es una bendición de Dios. El calor que sentimos en Hermosillo, quiero ver si podemos hacer sudar a la gente…” , reveló.











