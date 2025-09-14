Tras una noche intensa, Elaine Haro se despide de Casa de los Famosos México en una gala llena de polémica y emociones.

La Casa de los Famosos México vivió la noche de este domingo 14 de septiembre de 2025 su séptima gala de eliminación, marcada por tensión, posicionamientos estratégicos y una de las votaciones más cerradas de la temporada.

Los habitantes iniciaron la velada con una sorpresa de la jefa, quien les pidió recoger su cena del almacén. Al abrirlo, encontraron un paquete de sándwiches especiales cortesía de un patrocinador. Después, comenzó el posicionamiento, donde los no nominados se colocaron frente a los participantes que querían fuera de la competencia.

Esta semana estuvieron en riesgo Elaine Haro, Shiky Clement, Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris y Alexis Ayala. Durante el posicionamiento, los integrantes del extinto Cuarto Noche —Guana, Dalilah Polanco y Mar Contreras— fueron los más señalados, generando fricciones internas. A ello se sumó la discusión por una broma relacionada con la crema de avellanas, lo que encendió los ánimos en la casa y dejó a Aldo de Nigris en medio de la polémica.

Finalmente, tras lo que la producción calificó como las votaciones más reñidas hasta ahora, Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada del reality show. La actriz no logró el respaldo suficiente del público y debió despedirse de sus compañeros y del sueño de ganar el premio de cuatro millones de pesos.

Con esta salida, la competencia entra en su recta decisiva y solo ocho participantes siguen en juego rumbo a la gran final de octubre.

¿Quienes siguen en La Casa de los Famosos México 3?

Shiky Clement Aarón Mercury Dalilah Polanco Mar Contreras Aldo de Nigris Alexis Ayala El Guana Abelito