Con 17 años de carrera, el regiomontano conocido como 'El Caballero de la Comedia' asegura que su vínculo con el público sonorense es profundo y emocional.

Mike Salazar se prepara para llenar de risas el auditorio INAM de Hermosillo, donde el próximo 19 de septiembre presentará un espectáculo que combina su estilo único con comedia, música y anécdotas de la vida cotidiana.

“Hermosillo es una plaza muy bonita, muy especial” , aseguró en entrevista con e Media. “El estado de Sonora me lo llevo en el corazón. Me acuerdo de que hace muchos años nos veníamos desde Nuevo León a Sonora por carretera a visitar a la familia. Son lugares que, más allá del trabajo, me remiten a mi historia personal” .

Salazar confesó que la capital del estado ha sido clave en su desarrollo artístico y lo considera una de las plazas más exigentes del país, pero también de las más generosas.

“Es un público que se entrega, que ha apoyado mi carrera desde hace más de 15 años. Me han dicho muchas veces que, si te va bien en Hermosillo, te va bien en todas partes, porque es un público conocedor, que aguanta la carrilla, que disfruta del humor del norte… y eso es algo que no se olvida” .

Le pondrá un toque musical a su show

Uno de los elementos distintivos del nuevo show de Mike Salazar es el uso de parodias musicales como recurso cómico, una idea que surge de una vieja aspiración personal que, aunque no se concretó como carrera, encontró un lugar en el escenario.

“Yo tengo un sueño frustrado: me hubiera gustado ser cantante” , reconoció entre risas. “No me refiero a que van a ver un show de música, pero como soy un poquito afinado, trato de hacer parodias con la comedia” .

Estas parodias, explica, no buscan ridiculizar, sino reflexionar desde el humor sobre cómo ha evolucionado el género regional mexicano a lo largo de las décadas.

“Comparo el regional mexicano de hace 30 años con el de ahora, cómo han cambiado las letras, los instrumentos, y todo eso lo utilizo como material cómico, pero sin criticar” .

A lo largo de su carrera, Mike ha defendido una comedia limpia, accesible, que pueda disfrutar toda la familia. En este nuevo show, habla también de su experiencia como padre de tres hijos, algo que ha transformado tanto su vida personal como su visión artística.

“Una relación matrimonial después de tres hijos cambia completamente. (…) Todo eso lo expongo en el escenario con humor, pero también con empatía” .

Para Salazar, la comedia no sólo es entretenimiento: es una vía de escape ante un entorno cada vez más complejo.

“El público que va a un show de comedia tiene que ir abierto, tiene que ir con fe, con ganas de pasársela bien” , afirma.

Aunque reconoce que los problemas no desaparecen tras un show, sí cree en el poder transformador de la risa.

“No soy mago. No es como que salgas del show y tus deudas ya no estén. Ahí siguen. Pero al menos sales con más energía, con ánimo para enfrentar el día a día. Y creo que eso ya es mucho” .

Regresa a YouTube con nueva temporada

Después de una pausa para enfocarse en su familia y sus compromisos en teatro y gira, Mike Salazar está listo para volver a su canal de YouTube con una nueva temporada de su programa. Explicó que esta pausa fue intencional, motivada por la necesidad de dedicar tiempo a sus hijos y equilibrar su vida profesional con su faceta como padre. Sin embargo, también le sirvió para reorganizar su contenido y regresar con una propuesta más sólida.

“Este programa nos consume prácticamente toda la semana, y entre las giras y las actividades de los niños, decidimos parar unos meses y subir sólo recopilaciones”, detalló. “Sí es cierto que el público esperaba los programas en vivo, el contenido nuevo, pero aprendí a no estresarme tanto” .

Ahora, con renovada energía, confirmó que el próximo 22 de septiembre retomará las transmisiones en vivo con invitados especiales y nuevos segmentos.

“Venimos con toda la fuerza. Vamos a estar transmitiendo todos los lunes de aquí a que termine el año. Ya estamos preparando todo para la octava temporada que viene en 2026 y estamos muy contentos de retomar” , adelantó.

Para Salazar, el canal no solo es una plataforma de entretenimiento, sino también una forma de mantener el contacto directo con su audiencia fuera de los escenarios.

“El canal me permite llegar a gente que quizá no puede ir a un show en vivo, o que vive en Estados Unidos, en el sur del país o incluso fuera de México. Es una manera de seguir compartiendo mi humor y también de mantenerme vigente en otro formato”.