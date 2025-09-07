Facundo se convierte en el sexto eliminado de la temporada, dejando en desventaja al Cuarto Día.

La Casa de los Famosos México 3 vivió la noche de este domingo 7 de septiembre una de sus galas más sorpresivas. El conductor Facundo se convirtió en el sexto eliminado del reality show tras recibir la menor cantidad de votos por parte del público, quedando fuera de la competencia después de 43 días de encierro.

La votación estuvo reñida entre cuatro nominados: Facundo, Aarón Mercury, Dalilah Polanco y Shiky. Minutos antes de revelarse la decisión, Galilea Montijo pidió a Facundo y a Aarón Mercury ocupar la silla giratoria y trasladarse al jardín para escuchar el veredicto final. Finalmente, el sobre reveló que el público decidió la salida de Facundo.

Su eliminación causó sorpresa dentro y fuera de la casa, pues hasta antes de la gala se pensaba que Dalilah Polanco podría ser la elegida para abandonar el programa debido a las fracturas sufridas en la prueba de salvación, lo que mantiene limitada su participación en las dinámicas.

Facundo había quedado en la placa tras recibir puntos de nominación de varios de sus compañeros, entre ellos Elaine Haro, Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Shiky Clement, Mar Contreras, Dalilah Polanco, Alexis Ayala y El Guana. Su permanencia se complicó aún más luego de que el plan de su equipo, el Cuarto Día, no lograra el resultado esperado.

Con la salida de Facundo, el Cuarto Día pierde a uno de sus integrantes más visibles y queda con solo tres representantes frente a seis del Cuarto Noche, lo que anticipa un reacomodo en la estrategia dentro de la casa.

Hasta ahora, seis celebridades han sido eliminadas: Olivia Collins, Adrián Di Monte, Ninel Conde, Priscila Valverde, Mariana Botas y ahora Facundo. Con ello, la competencia queda con nueve habitantes que continúan en la lucha por los 4 millones de pesos destinados al ganador de esta temporada.

Shiky Clement Aarón Mercury Dalilah Polanco Elaine Haro Mar Contreras Aldo de Nigris Alexis Ayala El Guana Abelito

La próxima nominación se realizará el miércoles 10 de septiembre, en la recta final hacia la gran final programada para inicios de octubre.