Un juez de control ordenó su detención por incumplir la restricción solicitada por Maribel Guardia.

La tarde de este jueves se confirmó que el periodista Gustavo Adolfo Infante enfrentará un periodo de detención de al menos 12 horas, luego de que un juez de control ordenara su arresto por incumplir una medida de restricción impuesta a petición de Maribel Guardia.

La resolución se dio durante una audiencia celebrada alrededor de las 15:00 horas, donde se determinó que el presentador volvió a referirse de manera despectiva a la actriz en sus programas, pese a la orden judicial que le prohibía abordar el tema.

La restricción se había otorgado tras la controversia entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Garza Tuñón, en la que la actriz acusó que la conducta de Garza no era apropiada para la crianza de un menor. Infante retomó el caso en diversas emisiones, lo que motivó a Guardia a solicitar protección legal.

Como parte de la medida, el periodista deberá retirar de sus plataformas cualquier imagen o video en el que mencione a la también cantante, según se informó en el programa 'Dulce y picosito', conducido por Flor Rubio.

La defensa de Infante promovió la nulidad de la notificación de arresto sin éxito. Aunque al momento de girarse la orden él desconocía la sanción, se sabe que cuenta con un amparo vigente ante posibles acciones legales derivadas de este conflicto.

