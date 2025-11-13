El cantante sonorense cuestionó pidió no limitar la libertad artística, luego de que Junior H rindiera declaración ante autoridades de Jalisco.

El cantante sonorense Natanael Cano salió en defensa de su colega y amigo Junior H, luego de que este rindiera declaración en Jalisco por las acusaciones de presunta apología al delito tras interpretar el tema ' El Azul' durante un concierto en Zapopan.

A través de sus historias de Instagram, Cano expresó su inconformidad con la situación, escribiendo:

“Qué gobierno tan ridículo el de mi país, qué vergüenza. Todo por cantar música, ahora quieren que cantemos lo que ellos dicen, por Dios.”

En otro mensaje en video, el intérprete de 'Mi Bello Ángel' advirtió a sus seguidores:

“Trucha plebada, primero es eso: que nos digan qué cantar. Luego qué vestir, qué escuchar, qué trabajar. Así empiezan, hasta que se te meten a la cocina. No siempre estén de acuerdo, luego les va a ir peor.”

Junior H, por su parte, compareció este miércoles ante el Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social de Jalisco, como parte del proceso abierto en su contra. La Fiscalía informó que la diligencia se llevó a cabo sin incidentes y que continuarán las investigaciones para determinar si el caso será judicializado.

De acuerdo con el Artículo 142 del Código Penal del Estado de Jalisco, se contempla una sanción de uno a seis meses de prisión para quien haga apología de un delito o de un vicio, incluso si el delito no llega a ejecutarse.