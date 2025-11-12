La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que no hubo incidentes violentos en carreteras, desmintiendo versiones sobre Alfredo Olivas.

El cantante de regional mexicano Alfredo Olivas desmintió la noche del miércoles 12 de noviembre los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto ataque armado en su contra en una carretera de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el incidente?

Las versiones difundidas aseguraban que el intérprete había sido interceptado por varios vehículos y herido de bala, incluso que uno de sus escoltas habría fallecido durante el presunto enfrentamiento. Sin embargo, tanto el propio artista como las autoridades estatales negaron categóricamente estos reportes.

A través de un comunicado, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que “dicha versión es falsa” y precisó que, hasta el momento de los rumores, no se había recibido ningún reporte oficial sobre incidentes violentos o situaciones de riesgo en las carreteras del estado.

Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa.



— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 13, 2025

Alfredo Olivas confirma con foto

Para poner fin a las especulaciones, Alfredito Olivas publicó una fotografía reciente en su cuenta oficial de Instagram y Facebook, donde se le observa en buen estado de salud. Aunque no incluyó ningún mensaje en el post, la imagen sirvió para confirmar que el cantante no se encontraba hospitalizado ni herido, como se afirmaba en redes.

Tras la publicación, cientos de seguidores expresaron alivio y agradecieron que el propio artista saliera a aclarar la situación.

Antecedentes del cantante

Originario de Ciudad Obregón, Sonora, Olivas continúa con su gira 'Vivo Tour', la cual incluye una presentación programada para el 14 de diciembre en la Explanada de la Feria de Río Bravo, Tamaulipas.

Cabe recordar que el cantante ya había sido víctima de un atentado en 2015, cuando fue atacado durante un concierto en Chihuahua, suceso del que resultó con varias heridas de bala y que inspiró su canción El Paciente.

En esta ocasión, las autoridades y el propio intérprete confirmaron que el presunto ataque armado en Tamaulipas fue solo un rumor sin fundamento.