El “programa Hoy” informó que la actriz y comediante fue trasladada a un hospital luego de resbalar con una alfombra mientras grababa la serie “Más vale sola”. Presentó dolor de cabeza y quedará en reposo.

La actriz y comediante María Elena Saldaña, conocida como “La Güereja”, fue hospitalizada de emergencia la mañana de este miércoles tras caer durante la grabación de la serie “Más vale sola”. La información se dio a conocer en la transmisión de hoy del “programa Hoy”.

De acuerdo con el matutino, Saldaña resbaló con una alfombra en el set y fue trasladada para valoración, pues presentaba dolor de cabeza. La producción informó que permanecerá en reposo mientras concluyen los estudios médicos.

La comediante ya había generado preocupación días atrás, luego de otra caída ocurrida durante una sesión de fotos junto a la conductora Cecilia Galliano. El nuevo incidente motivó la revisión médica inmediata para descartar complicaciones.



