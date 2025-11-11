Imágenes difundidas por el reportero Ernesto Buitrón muestran daños en la cripta familiar de Silvia Pinal. Efigenia Ramos confirmó que hubo más sitios afectados en la misma zona y que el lugar ya fue reparado.

La cripta donde descansan los restos de la familia de Silvia Pinal fue vandalizada hace unos días, de acuerdo con imágenes difundidas por el reportero Ernesto Buitrón en sus redes sociales.

En las fotografías se observan vidrios rotos, objetos fuera de lugar y daños visibles en la estructura, lo que provocó indignación entre seguidores y personas cercanas a la actriz.

El caso reactivó reclamos para reforzar la seguridad en panteones de la capital, particularmente en accesos y rondines nocturnos. Admiradores de la actriz exigen medidas preventivas para evitar robos y daños a criptas de figuras públicas y de la comunidad en general.

Efigenia Ramos, colaboradora cercana a Pinal, confirmó a medios que no fue un hecho aislado: “No fue la única ahí en esa calle, fueron varias. Vandalizaron la cripta, se metieron a hacerle daño”.

¿Qué acciones se están tomando para reforzar la seguridad en los panteones?

Señaló que “ya la arreglaron otra vez”, pero lamentó que persistan incursiones y sustracción de objetos dentro del panteón. Según Ramos, la cripta de su “jefa” está protegida, aunque los incidentes continúan.

Daños reportados: rotura de cristales , desorden y afectaciones en la estructura

, desorden y afectaciones en la estructura Situación actual: restauración concluida según familiares y personal cercano

según Zonas afectadas: varias criptas en la misma calle del panteón (sin especificar)

Exigencias ciudadanas: vigilancia reforzada, controles de acceso, rondines y denuncia

“¡Dolor e impotencia! Así quedó la cripta de doña Silvia Pinal […] tras ser vandalizada”, publicó Ernesto Buitrón al difundir las imágenes.

En semanas recientes, la actriz ha estado en la conversación pública por asuntos de salud y temas familiares, lo que aumenta la exposición de espacios vinculados a su nombre. Casos previos de hurtos y daños en cementerios de la capital han derivado en llamados a protocolos de seguridad más estrictos, incluidos inventarios de piezas y coordinación con autoridades locales.