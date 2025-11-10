Lolita Cortés se despide entre lágrimas de La Granja VIP tras cinco semanas de competencia

Este domingo, durante "La Granja VIP", se vivió uno de los episodios más tensos de la temporada cuando Lolita Cortés, conocida como la jueza de hierro, decidió retirarse del reality show de TV Azteca, sorprendiendo a los espectadores.

La reconocida cantante y actriz de teatro musical es famosa por su personalidad exigente y directa, con la que se ha ganado tanto admiradores como detractores en redes sociales. Su apodo surgió a raíz de sus duras críticas durante su participación en "La Academia".

Por ello, sorprendió que Lolita Cortés decidiera renunciar a "La Granja VIP" por cuenta propia. El motivo de su salida fue una crisis de salud mental que culminó en un episodio de ansiedad severa, por lo que requirió atención profesional.

Desde su ingreso al programa el 12 de octubre, la artista enfrentó diversos problemas de salud, entre ellos faringitis y crisis de ansiedad, las cuales -explicó- fueron determinantes para abandonar la competencia.

"Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible… yo pensé que lo iba a lograr. Me tengo que ir, necesito sanar."

A pesar de que el conductor Adal Ramones intentó convencerla de no retirarse, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias legales, Lolita Cortés reafirmó su decisión argumentando que era lo mejor para su bienestar.

"Esta decisión es para poder continuar en los escenarios", comentó la actriz en el reality.

Lolita Cortés se despidió de sus compañeros, con quienes compartió espacio durante cinco semanas. A su salida la esperaba su hija, Dariana Romo, quien la abrazó mientras ambas rompían en llanto.

Hasta el momento, la producción del programa no ha aclarado la posible sanción económica que podría enfrentar la artista. Sin embargo, fuentes cercanas señalaron que podría recibir una multa de 50 mil dólares, equivalente a aproximadamente 915 mil pesos.

Las sanciones hacia Cortés se deberían a una cláusula de incumplimiento contractual que aplica a los concursantes que abandonan el programa sin causas justificadas.