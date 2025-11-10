Angélica Vale se enfrenta a un nuevo capítulo en su vida personal con la solicitud de divorcio de Otto Padrón.

Después de más de una década de matrimonio, la actriz, comediante y conductora mexicana Angélica Vale enfrenta un nuevo capítulo en su vida personal.

Documentos judiciales presentados en una corte del condado de Los Ángeles, California, revelan que su esposo, el empresario y exejecutivo de televisión Otto Padrón, presentó una solicitud de divorcio el pasado 4 de noviembre.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por el conductor Javier Ceriani, quien difundió los registros legales a través de redes sociales. Posteriormente, la revista 'People en Español' confirmó el proceso de separación, citando a una fuente cercana a la protagonista de 'La Fea Más Bella' que aseguró que Vale "está bien, fuerte y serena".

Lamentablemente, una de las parejas más queridas ha decidido tomar caminos separados.

Tengo en mis manos la demanda de divorcio que confirma el fin de la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón, un matrimonio de 14 años que hoy llega oficialmente a su cierre. Los documentos… pic.twitter.com/Vf3vQc8Ihh — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 10, 2025

Vale, hija de la también actriz y cantante Angélica María, mantiene una trayectoria sólida en la televisión mexicana y en la radio hispana de Estados Unidos. Según la misma fuente, la artista se encuentra tranquila, enfocada en su trabajo y en el bienestar de sus dos hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, fruto de su unión con Padrón.

Angélica Vale y Otto Padrón se conocieron en 2009, durante un especial televisivo de Año Nuevo en Times Square, en Nueva York. Dos años después contrajeron matrimonio en la Ciudad de México, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo.

A lo largo de su relación, ambos se mostraron como una pareja unida y colaboradora en sus respectivos proyectos profesionales. En entrevistas pasadas, la actriz describía a Padrón como su "apoyo incondicional" y señalaba que su matrimonio se sostenía en el respeto y la comunicación.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre las causas de la separación. No obstante, se espera que Angélica Vale aborde el tema este lunes durante su programa 'La Vale Show', transmitido por la emisora Cali 93.9, donde podría compartir sus propias palabras sobre el proceso de divorcio y su situación actual.