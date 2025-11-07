El director de Miss Universe Tailandia pidió a la mexicana grabar un mensaje para impulsar sus redes en un concurso paralelo; tras negarse, ocurrió el altercado que detonó protestas y una disculpa pública.

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, le exigió a Fátima Bosch (Miss Universo México 2025) grabar un video para promover las cuentas oficiales tailandesas como condición dentro de un concurso paralelo de popularidad; al negarse, se produjo la confrontación que derivó en su agravio público y en la salida de concursantes en protesta.

¿Qué provocó la confrontación entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch?

El “reto” de Nawat se realizaba fuera de la programación oficial: las candidatas más votadas en redes integrarían un “top diez” con premio de una cena con el directivo y la reina vigente; la mecánica pedía pedir “me gusta” y seguir cuentas de Miss Universe Tailandia. Bosch no accedió y el incidente escaló a transmisión en vivo y cobertura global, presionando a la organización en plena cuenta regresiva hacia la final del 21 de noviembre.

Tras la polémica y el walkout de participantes, Nawat ofreció disculpas públicas y aseguró que “se equivocó” en su expresión; la organización de Miss Universe informó que adoptaría medidas y acciones legales/corporativas relacionadas con el caso.

— “¡Hola, gente hermosa!… faltan dos días para la cena oficial con Nawat y Victoria… necesito que sigan dando ‘like’ a las páginas de Miss Universe Tailandia”, dice el video modelo que sí grabó Nadia Mejía (Ecuador), evidencia de la exigencia que se le planteó también a Bosch.

¿Qué acciones tomó la organización tras la polémica y el walkout de las concursantes?

De acuerdo con Entertainment Weekly y otros medios, el episodio incluyó la instrucción de llamar a seguridad y derivó en la salida de varias concursantes, incluida la reina vigente, como gesto de respaldo a la mexicana.

El “concurso” de Nawat —organizado al margen del programa oficial— consistía en votaciones sociales para elegir a las diez más populares, con una cena como incentivo; tras las críticas, el directivo anunció su cancelación. En paralelo, Nawat negó haber usado el insulto literal atribuido y dijo haberse disculpado con las participantes.