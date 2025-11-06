Ye confirmó una presentación única en México para el 30 de enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros La México; el artista abrió pre-registro de boletos.

Ye (Kanye West) anunció hoy un concierto para el viernes 30 de enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros La México, en la Ciudad de México; el aviso incluye enlace para pre-registro de boletos. Será la única fecha en México dentro de su nueva gira.

El anuncio activa la demanda de boletos en el principal recinto taurino de la capital, con capacidad para más de 40 mil personas; medios especializados y generalistas confirman sede y pre-registro en el sitio oficial del evento. La organización no ha divulgado aún precios ni fases de venta.

El pre-registro está habilitado para priorizar acceso a la venta (fecha y boletera por confirmar). El equipo del artista difundió el póster con la leyenda “Only performance in Mexico”. Se recomienda a los asistentes potenciales completar el pre-registro y seguir los canales oficiales para horarios, accesos y políticas del recinto.

Será el primer show oficial de Ye en México desde 2008, cuando se presentó con la gira Glow in the Dark en Palacio de los Deportes (CDMX) y Arena Monterrey. En meses previos circularon rumores de fechas en 2024 que no se confirmaron.



