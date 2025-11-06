En el programa radiofónico de Maxine Woodside (Radio Fórmula) se difundió un audio inédito en el que se escucha a una enfermera increpar a Silvia Pinal durante cuidados nocturnos, hecho que, según la emisión, no habría sido detectado por la familia.

Maxine Woodside dio a conocer este jueves un audio en su espacio de Radio Fórmula donde se escucha a una enfermera pedir “silencio” de forma insistente a Silvia Pinal durante la noche. De acuerdo con lo narrado en la emisión, la cuidadora atendía a la actriz “por las noches”, lo que habría dificultado que la familia advirtiera el trato.

En el registro, se oyen frases como “¡silencio!” y “duérmase”, mientras la actriz intenta responder. La periodista señaló que el caso ilustra riesgos en la contratación y supervisión de cuidadores de adultos mayores, e insistió en la necesidad de protocolos para vigilancia y medicación.

Hasta el momento, no se identificó públicamente a la enfermera ni se informó del origen y fecha exacta de la grabación. No se reportó en la emisión postura de la familia de la actriz ni de autoridades sobre una posible investigación.

Silvia Pinal (1931–2024), referente de la Época de Oro del cine mexicano y conductora de “Mujer, casos de la vida real”, falleció el 28 de noviembre de 2024 tras complicaciones de salud asociadas a una infección urinaria.

La revelación del audio ocurre casi un año después del deceso y reaviva el debate sobre cuidado geriátrico, certificación de personal y mecanismos de denuncia en atención domiciliaria.



