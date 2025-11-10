Auditorios INAM anunció un acuerdo con X-Ticket para modernizar compra y acceso a espectáculos en sus recintos.

Auditorios INAM firmó una alianza estratégica con la plataforma X-Ticket para que, a partir del 1 de enero de 2026, gestione en exclusiva la venta de boletos y el acceso digital a los eventos en sus recintos. La empresa informó que el objetivo es ofrecer una experiencia “más eficiente, transparente y con tecnología de vanguardia”.

La migración a X-Ticket centraliza la comercialización y control de accesos en espectáculos masivos de Hermosillo. El acuerdo promete interfaz amigable, opciones de pago digitales y sistemas de seguridad contra reventa, además de formatos que agilizan el ingreso a los inmuebles. Para público y promotores, el cambio implica canales únicos de compra y validación.

¿Cómo se prepara la transición hacia el nuevo sistema de boletería?

INAM y X-Ticket trabajan en integración de sistemas y capacitación de personal para asegurar una transición sin contratiempos antes de la fecha de arranque. La alianza contempla operación de boletería, control de accesos y soporte en sitio durante los eventos.

INAM busca integrar su trayectoria en producción y gestión de espectáculos con el alcance de distribución y la innovación tecnológica de X-Ticket. El documento adelanta que la programación con el nuevo esquema de boletería comenzará a anunciarse hacia el cierre de 2025.



