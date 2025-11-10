La actriz informó entre lágrimas, en “La Vale Show Live”, que desde abril están separados y que este 10 de noviembre comenzó el trámite legal para disolver su matrimonio con el empresario cubano-estadounidense.

Angélica Vale confirmó hoy en su programa “La Vale Show Live” que inició el proceso legal de divorcio de Otto Padrón, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2011 y tuvo dos hijos. La actriz señaló que la pareja vive separada desde abril.

El anuncio convirtió a Vale y Padrón en tendencia en redes, con reacciones de público y colegas. La actriz subrayó que la prioridad será el bienestar de sus hijos, Angélica Masiel (2012) y Daniel Nicolás (2014), y que la relación familiar continuará enfocada en la crianza compartida.

No se han divulgado detalles sobre acuerdos patrimoniales, custodia o calendario procesal. El entorno de Padrón no había emitido postura al cierre de esta edición.

Nacido en Cuba (agosto de 1965), emigró en la infancia y se formó en Estados Unidos. Es licenciado en Comunicaciones (University of Miami) y tiene un MBA (Florida International University), además de una maestría en Estudios Estratégicos (U.S. Army War College).

Sirvió en el 75th Ranger Regiment y la Guardia Nacional de Florida; se retiró como coronel de la Reserva. En medios hispanos, fue vicepresidente senior de programación en Univision, directivo en Telemundo y presidente/CEO de Meruelo Media (2012–2025). En 2025 lanzó la consultora ACTIFY. Antes de Vale estuvo casado con Olga González; de esa unión nacieron Carolyna y Elizabeth.



