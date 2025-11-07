La Asociación Nacional de Actores lamenta la pérdida de María del Carmen Vela, destacada en cine y televisión.

La Asociación Nacional de Actores informó la muerte de la actriz María del Carmen Vela (“Maricarmen Vela”), a los 87 años. El aviso se difundió esta tarde en redes sociales de la ANDA; hasta ahora no se han precisado las causas del deceso.

Vela desarrolló su carrera en México en cine y televisión, con participaciones en “Música de siempre”, “El hombre y el monstruo”, “El mundo de los vampiros”, “Entrega inmediata” y, en TV, “Quinceañera”, “Papá soltero”, “Chespirito/El Chavo del 8”, “Simplemente María”, “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”. Su fallecimiento activa homenajes y recuentos de obra en medios y plataformas.

¿Qué información oficial se ha dado sobre su fallecimiento?

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela… Nuestras condolencias a sus familiares”, publicó la ANDA. La comunicación se realizó vía redes sociales, donde también se identificó a la actriz como miembro honoraria del sindicato.

Maricarmen Vela nació el 9 de noviembre de 1937 en Játiva, Valencia (España), y residió en México desde finales de los años cincuenta. Registros públicos de filmografía y perfiles biográficos la sitúan activa entre 1958 y 2020. La referencia a su trabajo en comedia y melodrama facilita la verificación de créditos en bases como IMDb y archivos de prensa.