El sonorense fue nominado a Mejor Álbum de Música Mexicana por Palabra De To’s (Seca). En redes agradeció a su público y a la Recording Academy: “Estamos nominados en los Grammys”.

El cantante sonorense Carín León fue nominado a Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejano) por su producción Palabra De To’s (Seca), dentro de la edición 68 de los Grammy, a celebrarse el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Tras conocerse la lista de finalistas, el artista compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales: “El morro que hace unos años soñaba con poder compartir su música hoy vuelve a sorprenderse. Estamos nominados en los Grammys! Muchas gracias a todos por el apoyo siempre! @recordingacademy”, escribió.

La nominación reconoce lanzamientos dentro de la ventana de elegibilidad del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025. Con este proyecto, León refuerza su presencia en la escena internacional y suma un nuevo hito para la música hecha en Sonora.

La categoría Mejor Álbum de Música Mexicana distingue producciones en géneros regionales, como mariachi, norteño, banda y fusiones contemporáneas. De resultar ganador, Carín León se integraría al grupo de artistas mexicanos que han sido reconocidos por la Recording Academy en esta especialidad.