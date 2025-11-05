El cantante dejó claro que quiere recuperar la buena relación con el estado y volver a cantar para su público del occidente del país.

Junior H solicitó el apoyo de las autoridades de Jalisco para su próxima presentación en Guadalajara, programada para el 16 de noviembre en la Plaza Nuevo Progreso, tras la polémica que surgió durante su reciente actuación en el Palenque de las Fiestas de Octubre.

El 28 de octubre, durante ese concierto, el cantante interpretó el corrido El Azul, tema que fue señalado por autoridades locales como apología del delito. La presentación derivó en una multa y una denuncia ante la Fiscalía estatal, y generó declaraciones de funcionarios sobre posibles restricciones a futuras actuaciones del artista en el estado.

A través de su cuenta de Instagram, Junior H ofreció disculpas por su actuación y destacó que su música busca contar historias y conectar con sus seguidores. “Durante mi pasada presentación en las fiestas de octubre en Guadalajara, con la emoción y el impulso sobre el escenario, interpreté temas que en el contexto actual no son adecuados” , escribió.

El cantante reiteró su compromiso de interpretar canciones centradas en el amor y los corazones rotos, y expresó su deseo de contar con el apoyo de las autoridades para su próxima presentación como parte de su gira México en Lágrimas $ad Boyz Tour 2025.

“Mi compromiso con las autoridades y mi país es seguir creciendo, aprendiendo y entregando siempre lo mejor, tanto en lo personal como en lo artístico” , concluyó Junior H.

Sobre la situación, el gobernador de Jalisco declaró: “Ya habíamos quedado, de que este sujeto, el Junior H, quedaba vetado. (...) Aquí en Jalisco acuérdense que el que la hace, la paga”, declaró el mandatario estatal.











