Presentarán en Hermosillo la comedia 'Le cambio su vieja por una nueva'
La puesta en escena se presentará el 20 de noviembre en el Auditorio Cívico con dos funciones, explorando los enredos del divorcio y las diferencias generacionales en las relaciones.
El próximo 20 de noviembre llegará a Hermosillo la obra de teatro 'Le cambio su vieja por una nueva', una comedia escrita por Alonso Barrera que promete hacer reír, reflexionar y sorprender al público con una historia sobre las complicaciones del divorcio y los enredos que surgen cuando aparece una nueva pareja.
El actor Plutarco Haza explicó que la puesta en escena aborda el proceso de separación de una pareja y los conflictos que surgen cuando uno de los dos comienza una relación con alguien más joven.
Agregó que la obra combina momentos de humor con situaciones que invitan a reflexionar sobre las relaciones modernas, los prejuicios y la búsqueda de la felicidad después de una ruptura.
"Habla mucho de las relaciones de pareja, de andar con alguien menor, de las diferencias generacionales y culturales. Es una obra que puede dar mucho material para el debate en familia o en pareja sobre la historia de la propia obra", expresó el actor.
Haza manifestó su entusiasmo por participar en un proyecto de comedia, destacando que el género le permite conectar con el público desde la risa, pero también invitar a la reflexión sobre temas cotidianos desde sus propias experiencias y criterios personales.
La puesta en escena contará con las actuaciones de Plutarco Haza, María Aura, Ili Huerta y Tristán Rodríguez, quienes ofrecerán dos funciones en el Auditorio Cívico del Estado, a las 19:00 y 21:00 horas.
Los boletos ya están disponibles con un 20 por ciento de descuento por tiempo limitado:
- VIP: de $900 a $720 pesos
- Oro: de $800 a $640 pesos
- Plata: de $700 a $560 pesos
*-. (precios con cargos por servicio incluidos)
Las entradas pueden adquirirse en taquilla o en línea a través de xticket.mx/tecambiotuviejahmo. Se recomienda comprarlas con anticipación, ya que se espera una alta demanda para ambas funciones.