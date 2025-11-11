La puesta en escena se presentará el 20 de noviembre en el Auditorio Cívico con dos funciones, explorando los enredos del divorcio y las diferencias generacionales en las relaciones.

El próximo 20 de noviembre llegará a Hermosillo la obra de teatro 'Le cambio su vieja por una nueva', una comedia escrita por Alonso Barrera que promete hacer reír, reflexionar y sorprender al público con una historia sobre las complicaciones del divorcio y los enredos que surgen cuando aparece una nueva pareja.

El actor Plutarco Haza explicó que la puesta en escena aborda el proceso de separación de una pareja y los conflictos que surgen cuando uno de los dos comienza una relación con alguien más joven.

Agregó que la obra combina momentos de humor con situaciones que invitan a reflexionar sobre las relaciones modernas, los prejuicios y la búsqueda de la felicidad después de una ruptura.

"Habla mucho de las relaciones de pareja, de andar con alguien menor, de las diferencias generacionales y culturales. Es una obra que puede dar mucho material para el debate en familia o en pareja sobre la historia de la propia obra" , expresó el actor.

Haza manifestó su entusiasmo por participar en un proyecto de comedia, destacando que el género le permite conectar con el público desde la risa, pero también invitar a la reflexión sobre temas cotidianos desde sus propias experiencias y criterios personales.

La puesta en escena contará con las actuaciones de Plutarco Haza, María Aura, Ili Huerta y Tristán Rodríguez, quienes ofrecerán dos funciones en el Auditorio Cívico del Estado, a las 19:00 y 21:00 horas.

Los boletos ya están disponibles con un 20 por ciento de descuento por tiempo limitado:

VIP: de $900 a $720 pesos

de $900 a $720 pesos Oro: de $800 a $640 pesos

de $800 a $640 pesos Plata: de $700 a $560 pesos

*-. (precios con cargos por servicio incluidos)

Las entradas pueden adquirirse en taquilla o en línea a través de xticket.mx/tecambiotuviejahmo. Se recomienda comprarlas con anticipación, ya que se espera una alta demanda para ambas funciones.