El sonorense Christian Nodal rompió el silencio sobre los rumores de su boda religiosa con Ángela Aguilar, luego de que la cantante revelara en Texas que la ceremonia por la iglesia se realizará en mayo.

Durante un reciente evento en Las Vegas, Nevada, el intérprete de Botella tras botella fue abordado por reporteros sobre el tema, a lo que respondió con su característico humor:

“¿Yo ya estoy casado, de qué hablas? Ahhh, la boda, claro” , dijo entre risas.

Sin entrar en más detalles, Nodal confirmó que la pareja planea una celebración muy especial. Al ser cuestionado sobre cómo le gustaría que fuera o dónde podría realizarse, soltó una pista breve pero reveladora:

“ Bien mexicanota” , comentó, dejando entrever que la ceremonia tendrá un fuerte toque tradicional.

Por su parte, durante una de sus presentaciones en San Antonio, Texas, Ángela sorprendió a sus seguidores al confirmar que la boda religiosa se llevará a cabo en mayo, sin revelar la fecha exacta ni el lugar.

“ Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia” , expresó, causando gran revuelo al confirmar lo que se rumoraba: la pareja prepara una nueva ceremonia, esta vez definitiva.

Los rumores apuntan a que el escenario elegido sería El Zoyate, el icónico rancho de la familia Aguilar en Zacatecas, donde se espera una celebración íntima, de estilo mexicano clásico, con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Muestra su apoyo a Ángela

El artista también aprovechó el momento para hablar sobre la gira que Ángela Aguilar realiza actualmente por Estados Unidos (EU) con su tour Libre Corazón, en el que presenta los temas de su más reciente disco, Nadie se va como llegó.

“Ángela es una gran, gran artista y tiene un gran público” , expresó Nodal, mostrando su apoyo total a su esposa.

Cabe recordar que hace dos días, la intérprete de 'Qué agonía' publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que fue interpretado como una respuesta a las críticas recientes, reafirmando su compromiso con su público y su carrera.