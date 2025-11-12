La cantante italiana vivió un “día surrealista” al reunirse con el Papa en el Vaticano, donde recibió el premio Global Icon de Billboard Italia y le dedicó un tema inspirado en San Francisco de Asís.

La cantante italiana Laura Pausini vivió un momento “surrealista y extraordinario” este miércoles al reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano, encuentro en el que le obsequió la única copia de una canción inédita inspirada en el ' Cántico de las Criaturas' de San Francisco de Asís.

Vestida completamente de negro y acompañada por su equipo de Warner Bros, Pausini entregó al pontífice una carta dirigida a Su Santidad, tal como se aprecia en las imágenes difundidas por la Santa Sede.

Durante la audiencia, la artista recibió el premio Global Icon otorgado por Billboard Italia, en reconocimiento a su “talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones en todo el mundo”. Tras la ceremonia, interpretó el tema 'Fratello Sole Sorella Luna' (1972, Claudio Baglioni), inspirado en el canto del santo de Asís, quien será proclamado patrón de Italia el próximo año.

“Hoy viví un día surrealista y extraordinario... Fue un encuentro que siempre recordaré” , escribió Pausini en sus redes sociales, donde agradeció a Billboard Italia por elegirla para representar “la voz femenina como lenguaje universal de paz y solidaridad” .

Por su parte, la revista musical entregó también al Papa una placa simbólica que destaca la importancia de que las voces femeninas en la música sean cada vez más reconocidas y esuchadas.