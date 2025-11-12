La alianza marca un reencuentro artístico entre ambas cantantes, casi dos décadas después de su primera conexión creativa.

La cantautora australiana Sia sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva colaboración musical con Belinda, quien participará en una versión especial de “Snowman”, tema incluido originalmente en su disco navideño "Everyday Is Christmas", lanzado en 2017.

De acuerdo con ambas artistas, la canción estará disponible a partir de la medianoche del viernes 14 de noviembre en todas las plataformas digitales, marcando un encuentro inédito entre las dos voces.

Por su parte, Belinda confirmó la noticia a través de sus historias de Instagram, donde expresó su emoción escribiendo: “Necesito un pellizco” .

Aunque esta será la primera colaboración directa entre Sia y Belinda, su conexión musical no es nueva. En 2006, la australiana fue autora de Utopía, tema que Belinda interpretó y que dio nombre a su segundo álbum de estudio.

Si bien se desconoce cómo surgió el nuevo proyecto, se especula que el contacto entre los equipos ocurrió durante la preproducción del álbum navideño, cuando Sia ya destacaba como compositora para artistas internacionales.

Con esta unión, ambas intérpretes fusionan la voz potente y melancólica de Sia, conocida por éxitos como "Chandelier" y "Elastic Heart", con el sello pop y la energía de Belinda, recordada por canciones como "Luz sin gravedad" y "Eres tú".



