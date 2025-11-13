El cantante y compositor José Manuel Figueroa pidió apoyo en redes sociales para localizar a sus mascotas Enzo, Kiwi y Adolfo, tres perritos bulldog francés que se salieron de su casa en Cuernavaca tras quedar abierto el portón durante la noche.

El cantante y compositor José Manuel Figueroa enfrenta uno de los momentos más angustiantes de su vida personal, luego de que tres de sus perritos se encuentran desaparecidos desde la madrugada de este jueves.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Quiero y necesito” pidió apoyo a sus seguidores y al público en general que vive en Cuernavaca para localizar a Enzo, Kiwi y Adolfo, tres bulldogs franceses que se salieron de su domicilio.

De acuerdo con el propio Figueroa, las mascotas abandonaron la vivienda a causa de un descuido, ya que el portón principal permaneció abierto durante toda la noche sin que nadie se percatara, lo que permitió que los perritos salieran a la calle.

“Quiero pedir de su apoyo para localizar a mis mascotas, Kiwi, Enzo y Adolfo. Desafortunadamente anoche, por accidente se quedó mi portón abierto y se salieron sin darnos cuenta. Echenme la mano por favor, ayúdenme a compartir y si alguien tuvo la oportunidad de agarrarlos se los voy a agradecer $$$”, escribió el hijo de Joan Sebastian en una de sus historias y publicaciones.

Además del mensaje, el cantautor compartió fotografías de Enzo, Kiwi y Adolfo, con el fin de facilitar su identificación, y dejó entrever que ofrecerá una recompensa económica a la persona o personas que ayuden a que sus “bebés”, como se refiere a ellos, regresen sanos y salvos a casa.

El intérprete de “Expulsado del paraíso” también difundió un número de contacto para que cualquier persona que los haya visto o tenga información sobre su paradero pueda comunicarse de inmediato y coordinar la entrega de los animales de compañía.

Apoyo en redes sociales

Tras el llamado de ayuda, seguidores, amistades y fanáticos de José Manuel Figueroa comenzaron a replicar la publicación en redes sociales para amplificar el mensaje y aumentar las posibilidades de localizar a los tres bulldogs franceses.

“Es la desesperación más grande no saber dónde están, Dios quiera y pronto te los regresen”, “Ojalá los encuentres pronto querido José Manuel, saludos desde Argentina”, “Que aparezcan con bien” y “Figo, pronto estarán de regreso tus bebés, seguiremos compartiendo para que llegue a más gente y se toquen el corazón para que los recuperes, tqm”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación del cantante.

Mientras continúa la búsqueda, usuarios de distintas partes del país y del extranjero han expresado solidaridad con el artista y le desean que sus tres mascotas vuelvan pronto a casa.