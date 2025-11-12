La periodista acusó al legislador de Morena de difundir información privada sobre su vida personal, y lo responsabilizó de cualquier agresión.

La periodista Azucena Uresti acusó este miércoles al senador morenista Gerardo Fernández Noroña de acoso y espionaje, luego de que el legislador difundiera en redes sociales que presuntamente había comprado un automóvil nuevo de la marca BMW.

"Me comentan que Azucena Uresti fue hoy por la mañana a comprar un nuevo BMW" , publicó Fernández Noroña el 12 de noviembre.

La conductora de televisión respondió calificando al expresidente del Senado como un "acumulador de mentiras", y lo retó a mostrar pruebas sobre la supuesta compra. En su mensaje, también le exigió enseñar las escrituras de su propiedad en Tepoztlán, Morelos, y aclarar quién pagó su vuelo privado y su reciente viaje a Palestina.

"De pasadita, muestre las escrituras de su casa en Tepoztlán, diga quién le pagó el vuelo privado y el viaje a Palestina" , escribió la periodista, recordando los recientes señalamientos mediáticos en torno al legislador.

Uresti subrayó que, a diferencia de ella, Fernández Noroña es un servidor público que vive del erario, y lo responsabilizó de cualquier cosa que pueda sucederle tras la exposición de aspectos de su vida privada.

"Le responsabilizo de cualquier cosa que me suceda al ventilar mi vida privada" , advirtió la comunicadora.

Tuit publicado por la periodista. (Captura de pantalla)

Artículo 19: filtraciones son violencia digital

La organización Artículo 19 recordó que no es la primera vez que el senador difunde información privada sobre la periodista. En agosto pasado, la asociación condenó una publicación similar de Fernández Noroña, a quien señaló por incurrir en actos que pueden constituir violencia digital, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 19 subrayó que la situación es especialmente grave debido a los antecedentes de amenazas que ha recibido Azucena Uresti por parte del crimen organizado. En 2021, un grupo presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la amenazó públicamente.

La organización reiteró que la violencia digital contra mujeres periodistas vulnera su seguridad y su labor informativa, y pidió garantizar condiciones de respeto a la libertad de expresión y la integridad de las comunicadoras.