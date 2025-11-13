Las funciones se realizarán el 28 y 29 de noviembre, así como el 4 y 5 de diciembre, en el restaurante Las Chulas, donde el boleto incluye cena y bebida.

La obra de teatro EnparejaDOS se presentará en Hermosillo los próximos 28 y 29 de noviembre, así como el 4 y 5 de diciembre, en una adaptación de 'Pareja Abierta', de Darío Fo y Franca Rame. El montaje, dirigido por Melina Rosas, es organizado por Grupo Artesano y el restaurante Las Chulas Auténtica Cocina Mexicana.

La puesta en escena narra la historia de un matrimonio con hijos que, al acercarse a los 50 años, cuestiona la dinámica de su relación y considera la posibilidad de abrirla para salir con otras personas. A través del humor y situaciones cotidianas, la obra expone los conflictos, inseguridades y contradicciones que surgen al desafiar los modelos tradicionales de pareja.

Melina Rosas destacó su entusiasmo por este nuevo proyecto e invitó al público a disfrutar de una propuesta divertida que, además de entretener, busca generar conversación sobre las relaciones modernas. Señaló que el elenco ha trabajado intensamente para ofrecer una función cercana y dinámica.

"Queríamos hacer algo nuevo, algo diferente. Estamos muy contentos; es un nuevo lugar. Me da muchísimo gusto que los actores hayan tomado el reto de hacer esta obra. Estoy muy contenta de hacer este nuevo proyecto" , expresó.

La rueda de prensa se llevó a cabo este jueves en Las Chulas. (Foto: Fátima Parra/EXPRESO)

El actor Francisco Verú también invitó a la ciudadanía a disfrutar de una noche llena de humor, donde el público podrá identificarse con las situaciones que viven los personajes.

Por su parte, Rubén López Peralta, gerente general de Las Chulas, afirmó que el restaurante busca impulsar proyectos culturales y fortalecer los espacios donde el arte local pueda mostrarse.

"Nos complace invitarlos a esta obra de teatro. Es algo nuevo que marcará este lugar como un espacio donde pueden venir en familia o con amigos a pasar un rato agradable. Además, estamos muy emocionados de apoyar este tipo de proyectos culturales" , comentó.

Las cuatro funciones se realizarán en Las Chulas a partir de las 20:30 horas. El boleto tiene un costo de 490 pesos e incluye cena y bebida.

Boletos disponibles en Xticket, así como en los puntos de venta Onda Latina y Discos y Novedades.