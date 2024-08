Verónica del Castillo se lanza contra Belinda por deudora

La periodista reveló que la cantante quedo a deber los pagos de arrendamiento de una casa lujosa en una zona exclusiva de Ciudad de México.

La periodista Verónica del Castillo señaló a Belinda de ser una deudora por marcharse sin pagar el arrendamiento de un lujoso domicilio en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

Fue durante una entrevista en el programa 'Hoy' que la conductora aseguró que sabe esta información de primera mano por sus padres Eric del Castillo y Roxana Billini, quienes eran vecinos de la intérprete de 'Cactus' en dicha residencia.

Además, comentó que ellos fueron partícipes en la administración vecinal donde vivían, y que incluso la actriz Maribel Guardia podía corroborar esta información.

“La experiencia que yo he tenido con Belinda, no la conozco, pero vivió en la calle en la que vivían mis papás, creo que se fue sin pagar rentas, en el Pedregal [...] mis papás estaban involucrados en lo que tiene que ver con la administración de la calle, seguro Maribel también sabe... ya estoy metiendo a mi amiga Maribel” , comentó Verónica.

Incluso hizo hincapié en que personas cercanas a ella le han manifestado que Belinda no cumple con los tratos en los que queda: “Dos o tres personas por fuera me han dicho que no es una mujer que cumple con lo que queda, pero bueno" .

También se lanzó contra la artista al decir que se aprovecha de los hombres con los que mantiene relaciones sentimentales para obtener beneficios económicos de ellos.