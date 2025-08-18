"La libertad de Beatriz", escribe Salvador García Soto en #SerpientesyEscaleras

La prensa española ha puesto ya el ojo en la presencia de Beatriz Gutiérrez Müller en Madrid y de su planeada residencia en uno de los barrios más exclusivos de la comunidad madrileña. Y es que, aunque en México se le defienda, como lo hizo ayer la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, diciendo que "ella es libre de hacer lo que quiera", lo que le cuestionan los diarios españoles y ya antes lo hizo también la prensa mexicana, no es si la señora tiene derecho o no a vivir en donde le pegue la gana, que lo tiene; lo que se le señala es la falta total de congruencia con lo que predicaba en el gobierno de su esposo y lo que ahora practica.

Porque fue justo su idea lo que llevó al entonces presidente López Obrador a exigirle a España y a su Rey, Felipe II, que se disculparan "por las atrocidades y violaciones de derechos humanos durante la conquista" de lo que hoy es el territorio de México. Y justo cuando termina el gobierno de su esposo y con su particular visión de la historia, que provocó un distanciamiento político y diplomático entre los dos países, Beatriz Gutiérrez decide convertirse en ciudadana española (y europea) y se muda al país que cuestionaba y acusaba de las peores violaciones contra los pueblos originarios mexicanos.

Pero no es sólo esa falta absoluta de congruencia lo que ha llamado la atención y desata toda clase de interpretaciones sobre la salida del país de la ex no primera dama. Distanciada físicamente de su esposo, el expresidente, que se fue solo a Palenque, mientras ella y su hijo se quedarían en la Ciudad de México, el viraje repentino de Beatriz también genera muchas suspicacias por su decisión de no permanecer en el país, que ha merecido especulaciones sobre si se va porque no se siente segura aquí, ante las posibles investigaciones desde Estados Unidos al expresidente, de si no tiene una buena relación con la presidenta Sheinbaum o si quiere poner tierra de por medio por alguna otra razón en particular.

El que haya decidido solicitar la ciudadanía española y una vez que la obtuvo busque ahora radicar en el país de los "conquistadores" a los que cuestionaban es algo que han comenzado a criticarle en los diarios de España y que también ya es objeto de comentarios entre figuras de la política de ese país que en su momento criticaron y se mofaron de la petición de disculpas que hizo el expresidente mexicano a sugerencia de su esposa.

"La familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum", publicó la semana pasada el diario español ABC. "Mientras que la mandataria pide que los integrantes del oficialismo lleven una vida austera, los hijos del expresidente aparecen de vacaciones en el extranjero y haciendo compras en tiendas de lujo, algo que es inaccesible para buena parte de la población del país", dice una nota de Milton Merlo en el rotativo madrileño.

Y tras mencionar las vacaciones de "Andy" López Beltrán por Tokio y las de su hermano José Ramón en un hotel de lujo del Caribe mexicano, se refiere al tema de Beatriz Gutiérrez: "Y mientras Sheinbaum sostiene la reclamación de su antecesor, a la Corona española para que pida disculpas por la conquista, la ex primera dama –e impulsora de esta queja– Beatriz Gutiérrez Müller, ultima los detalles para mudarse a España y llevar su vida en Madrid".

Incluso, el corresponsal comenta sobre una presunta mala relación entre Beatriz y la presidenta. "En el Gobierno mexicano no hay buena sintonía con Gutiérrez Müller. El pasado junio felicitó a la presidenta en redes sociales, con la siguiente frase: ‘Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue, y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía’. La lectura que hicieron en el equipo presidencial es que Gutiérrez Müller actúa con animosidad, tanto hacia Sheinbaum, por no haberle ofrecido un cargo en su gobierno, como también hacia López Obrador, a quien también deja expuesto con los preparativos para su incipiente vida madrileña, a miles de kilómetros de Chiapas, en el sur de México, donde actualmente vive el exmandatario".

Así que sí, sin duda doña Beatriz es libre de vivir en donde ella decida y con los recursos que tenga a la mano. Pero esa libertad no la exime de la incongruencia de sus actos y posiciones ideológicas e históricas, ni tampoco alcanza para explicar que quien profesaba un inmenso amor por su país y su historia, hoy esté haciendo maletas para marcharse justo a donde apuntaba con el dedo flamígero de su revisionismo histórico. Nadie se va por puro gusto de su país y deja atrás tantas cosas, así es que las razones de quien vivió seis años en Palacio Nacional para cruzar un océano y poner tierra de por medio no deben ser tan simples como las ganas repentinas de gozar de la vida madrileña. Los dados mandan Escalera Doble. La semana promete.