#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo destacó la inversión para fortalecer los servicios de salud...

***

RECUENTO

Haciendo un recuento de lo que ha sido su administración, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó la inversión superior a los 40 mil millones de pesos para fortalecer los servicios de salud en Sonora.

Así, entre las principales acciones están la construcción y rehabilitación de seis nuevos hospitales y clínicas bajo la cobertura de IMSS e IMSS-Bienestar.

El mandatario estatal indicó que dichos proyectos tienen como fin garantizar una atención digna para los sonorenses.

Por supuesto, cuentan con personal médico especializado, así como equipo de última tecnología para facilitar el acceso y la calidad de los servicios a la población.

Con esto, se avanza hacia un sistema de salud digno y gratuito en la entidad.

***

CIFRAS Y MÁS CIFRAS

Por si se ofrece algo, durante el transcurso del año 2026, el Instituto Nacional Electoral que preside la sonorense Guadalupe Taddei Zavala, solicita tres mil 119 millones de pesos, que estarán incluidos en su presupuesto.

En total para el próximo año, en el que no habrá elecciones federales, el INE ya aprobó sus gastos y estos ascienden a 25 mil 896 millones de pesos.

Y ante el temor de que del Palacio Nacional surja la instrucción de un recorte, Taddei Zavala desde ahora señala que a dicho presupuesto ya se le aplicaron los criterios de austeridad que “dicta” la 4T.

De esos 25 mil millones de pesos que pide el INE, más de siete mil se repartirán como prerrogativas, entre los partidos políticos. Morena, por sus resultados en los últimos comicios, se llevaría la mejor rebanada de ese tremendo pastel.

***

NECESIDADES

Y siguiendo con el tema de los recursos del INE, vaya que los partidos sí van a necesitar dicho subsidio gubernamental. Unos para crecer, otros para subsistir.

Morena, por ejemplo, arrancó la ambiciosa carrera para la instalación de 71 mil comités seccionales en todo el país. El primer paso que dio el partido que encabeza Luisa María Alcalde fue crear poco más de seis mil.

En Sonora también se reporta actividad de los partidos. En Navojoa rindió protesta como dirigente del comité municipal Roberto Yépiz.

Por cierto, entre los asistentes se encontraba el expresidente municipal de la Perla del Mayo, Natanael Guerrero López, quien desde hace algunas semanas aparece constantemente en eventos públicos. No sabemos qué dirán los navojoenses al respecto.

***

AVANCE

Dicen las autoridades municipales de Hermosillo, encabezadas por el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, que la obra del paso a desnivel de Colosio y Solidaridad marcha conforme a lo planeado.

La construcción lleva 50% de avance, más o menos a la mitad del tiempo estimado para concluirse. Recordemos que los trabajos iniciaron el 2 de enero y se espera que concluyan en febrero del próximo año.

Como en todas las obras de este tipo, nos imaginamos que para establecer una fecha de terminación se debe contemplar un “colchón” por aquello de alguna “eventualidad”.

Esperemos que sigan a ese ritmo las obras. No hay quien no pida que cumplan con las fechas. Automovilistas, residentes del lugar, comerciantes asentados en ese sector, todos han aguantado estos siete meses y por eso esperan que se finalice en tiempo y forma.

mrx@expreso.com.mx