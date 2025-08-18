Alana Flores se lleva la victoria sobre Gala Montes y Franco Escamilla gana a Escorpión Dorado en Supernova Strikers Orígenes 2025.

Este domingo 17 de agosto, el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México fue escenario de la primera edición de Supernova Strikers Orígenes 2025, un evento de boxeo que reunió a creadores de contenido, cantantes, comediantes y personalidades del entretenimiento digital.

Más de 20 mil asistentes presenciaron las peleas en vivo, mientras que millones siguieron el evento a través de las transmisiones en DAZN, Twitch, YouTube, Facebook y TikTok.

Resultados de la cartelera

El espectáculo inició con el combate entre Luis 'Pride' Escudero y Shelao, quienes se enfrentaron en un duelo sin casco ni protección adicional. Tras tres asaltos, la victoria correspondió a Luis Pride, quien demostró mayor técnica y resistencia.

En la siguiente pelea, Mercedes Roa se midió a Milica. La argentina logró imponerse a Roa en un encuentro cerrado que se resolvió por decisión unánime de los jueces, mostrando gran precisión y control en cada asalto.

El tercer combate de la noche enfrentó a Westcol contra Mario Bautista. La pelea destacó por su intensidad y dinámica, culminando en un nocaut técnico a favor del mexicano poco antes de terminar el segundo round, provocando la ovación del público.

En el penúltimo duelo, el comediante Franco Escamilla se enfrentó al creador de contenido Escorpión Dorado en un combate de cuatro asaltos con cascos. La pelea fue muy pareja y estratégica, y finalmente Escamilla ganó por decisión dividida, dejando ver la técnica y experiencia adquirida a lo largo de los años en sus presentaciones en el ring.

La pelea estelar: Alana Flores vs Gala Montes

La pelea más esperada de la noche fue la que protagonizaron Alana Flores y Gala Montes. Ambas se prepararon durante cuatro meses para esta contienda a tres rounds de dos minutos cada uno, con un peso libre pactado por no haber llegado a un acuerdo sobre categorías.

El primer asalto mostró un intenso intercambio de golpes. La altura de Gala le permitió mantenerse ofensiva, mientras que la experiencia de Alana Flores se reflejó en su rapidez, fintas y desplazamiento por el cuadrilátero.

La tensión aumentó en el segundo asalto, cuando Montes conectó algunos jabs considerados irregulares, pero Flores respondió con uppercuts potentes que hicieron tambalear a la actriz. La campana salvó a Montes en varias ocasiones.

En el último round, Gala continuó con su estilo agresivo, incluyendo intentos de derribo que llevaron a la jueza a descontarle puntos. A pesar de la diferencia de peso y altura, Alana Flores mantuvo su estrategia y precisión, asegurando cada golpe con consistencia.

Finalmente, por decisión unánime, Alana se llevó la victoria en un combate que fue ovacionado por todos los presentes. La regiomontana lució un traje inspirado en Luffy de One Piece, mientras que Montes apareció con un estilo elegante de 'La Doña', vestido negro y velo.

Te puede interesar Supernova Strikers: música, boxeo y todo sobre la función del 17 de agosto

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS