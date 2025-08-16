Supernova Strikers: música, boxeo y todo sobre la función del 17 de agosto

Aldo Uribe

sábado 16 ago. 2025 - 12:44 a. m.

Supernova Strikers llega al Palacio de los Deportes este domingo con boxeo, shows y transmisión gratis en redes sociales.

Este domingo 17 de agosto se celebrará 'Supernova Strikers: Orígenes', la primera edición de un evento de boxeo que reúne a creadores de contenido y personalidades del espectáculo en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

La función promete convertirse en una de las veladas más comentadas del año al fusionar el deporte con el entretenimiento digital y presentaciones musicales en vivo.

La pelea estelar

El combate más esperado será el de la streamer Alana Flores frente a la actriz y cantante Gala Montes, quien debuta en el ring tras cuatro meses de preparación. La rivalidad entre ambas ha generado gran expectativa en redes sociales, convirtiéndose en el atractivo principal de la noche.

Pelea coestelar y cartelera completa

Además del combate estelar, la velada contará con otros enfrentamientos:

  • Franco Escamilla vs Escorpión Dorado (pelea coestelar)
  • Westcol vs Mario Bautista
  • Mercedes Roa vs Milica
  • Shelao vs Luis 'Pride' Escudero

En el pre-show habrá más combates: Ian Granados vs Yeye, Yoz Gless vs Paulette Gallardo y Alex Medina vs 'Chino' Brayan.

Shows musicales

El espectáculo también tendrá música en vivo con la participación de Christian Nodal, El Alemán, María Becerra, Alan Arrieta, entre otros artistas.

Horario y transmisión

  • Pesaje oficial

Sábado 16 de agosto, 15:00 horas (hora de Sonora), en YouTube, TikTok y Twitch de Supernova.

  • Inicio del evento

Domingo 17 de agosto, 17:00 horas (hora de Sonora).

  • Lugar

Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

  • Transmisión

Gratuita en Twitch, YouTube, Facebook y TikTok (plataformas oficiales). También estará disponible en Cinépolis y en DAZN para público internacional.

Te puede interesar TheGrefg, Alana y Peereira triunfan en La Velada del Año 5
