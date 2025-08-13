'The Life of a Showgirl' llega tras la gira 'The Eras Tour' y promete una nueva etapa en la carrera de Taylor Swift.

Apenas dos días después de anunciar su esperado duodécimo álbum de estudio, Taylor Swift presentó oficialmente este miércoles la portada y la lista de canciones de 'The Life of a Showgirl', producción que estará disponible a partir del 3 de octubre y que incluye una colaboración especial con Sabrina Carpenter en el tema principal.

El disco, inspirado en la experiencia de su gira mundial 'The Eras Tour', fue producido por Swift junto a Max Martin y Shellback, con quienes ha trabajado en éxitos como Shake It Off, Blank Space y Wildest Dreams. Contará con 12 canciones, sin pistas ocultas ni temas extra, según confirmó la propia artista en el pódcast New Heights, conducido por su pareja Travis Kelce y su cuñado Jason Kelce.

"Este álbum trata sobre lo que sucedía detrás de escena en mi vida privada durante la gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante. Está lleno de melodías infecciosas y memorias vívidas" , explicó Swift, quien aseguró que este es el proyecto que llevaba tiempo queriendo realizar.

Portada con estética de cabaret

La portada, fotografiada por Mert Alas y Marcus Piggott, muestra a la cantante dentro de una bañera con un traje brillante, una imagen que, según dijo, representa cómo solía terminar sus días tras las maratónicas presentaciones de más de tres horas del Eras Tour. El concepto visual evoca el cabaret europeo de las décadas de 1920 y 1930.

Además de la edición estándar, el álbum podrá adquirirse en vinilo naranja brillante, CD de lujo y casete bajo el título 'The Life of a Showgirl: Sweat and Vanilla Perfume', disponibles ya en preventa en su sitio web oficial.

Lista de canciones de 'The Life of a Showgirl'

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood Cancelled! Honey The Life of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter

Expectativa global

El lanzamiento de 'The Life of a Showgirl' fue precedido por una cuenta regresiva en el sitio web de la cantante que culminó a las 12:12 AM del 12 de agosto y por un adelanto en New Heights donde Swift mostraba el disco a los anfitriones.

Spotify también se sumó a la promoción instalando vallas publicitarias en distintas ciudades con el código de una lista de reproducción titulada "And, baby, that’s show business for you". Los seguidores, conocidos como swifties, ya especulan que esa playlist podría ocultar pistas y referencias sobre la nueva producción, en línea con la costumbre de Swift de incluir "easter eggs" en sus lanzamientos.

El nuevo material llega poco más de un año después de 'The Tortured Poets Department', que debutó en abril de 2024 y se convirtió en el álbum más vendido del año tras su expansión a una edición doble.