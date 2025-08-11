Una cuenta regresiva, guiños visuales y un teaser en el podcast New Heights han llevado a los fans a especular sobre un inminente anuncio musical.

Los fanáticos de Taylor Swift han desatado una ola de teorías este lunes 11 de agosto, luego de una serie de pistas que apuntarían a un posible anuncio sobre nueva música.

La especulación comenzó por la mañana, cuando Taylor Nation, el equipo oficial de marketing de la cantante, publicó en redes sociales un carrusel de 12 fotos de la artista luciendo vestuarios en tonos naranja durante el Eras Tour, acompañado del mensaje: "Thinking about when she said ‘See you next era…’".

A esto se sumó un teaser del podcast New Heights, conducido por Travis Kelce, pareja de la cantante, y su hermano Jason Kelce, en el que se anunció la participación de un "invitado muy especial" en el episodio que se estrenará el miércoles 13 de agosto. Entrada la tarde, se confirmó que la cantante estará presente.

Taylor's about to do a f*cking podcast!



NEW EPISODE WEDS 7PM ET pic.twitter.com/CFpIjMNHF4 — New Heights (@newheightshow) August 12, 2025

El color no pasó desapercibido para los seguidores, quienes recordaron que la intérprete de Midnights suele dejar "Easter eggs" visuales antes de iniciar una nueva era musical. El naranja brillante, sumado al número 13 —considerado su amuleto—, avivó las sospechas de que podría tratarse del anuncio de su esperado duodécimo álbum, apodado por los fans como 'TS12'.

La intriga creció horas más tarde, cuando el sitio web oficial de Taylor Swift activó una cuenta regresiva con el mismo fondo naranja, programada para finalizar a las 12:12 AM del martes 12 de agosto, hora del Este, 09:12 PM del lunes 11 de agosto, hora de Sonora.

Captura de pantalla del sitio de Taylor Swift.

Además, un clip difundido la noche del lunes desde 'New Heights' mostró a Swift junto a Travis Kelce intercambiando frases cómplices antes de grabar:

— "Qué bonito color traes" , comentó la cantante.

— "Sí, lo sé. Es el color de tus ojos, cariño. Por eso quedamos tan bien" , respondió Kelce.

El episodio completo del podcast se estrenará en dos días, y millones de 'Swifties' estarán atentos para confirmar si estas pistas se traducen en un anuncio oficial.