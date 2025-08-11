Taylor Swift reveló oficialmente su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl' y abrió preventa en vinilo, cassette y CD.

La expectativa que surgió este lunes entre los seguidores de Taylor Swift se convirtió en noticia confirmada.

Apenas unas horas después de que pistas en redes sociales y un misterioso conteo en su página oficial hicieran que las fans bautizaran como 'TS12' a un posible nuevo disco, la cantante reveló oficialmente su título: 'The Life of a Showgirl'.

La confirmación llegó al concluir el contador en su sitio web, donde ya es posible preordenar el álbum en tres formatos físicos:

Vinyl: 29.99 dólares

Cassette: 19.99 dólares

CD con póster: 12.99 dólares

En todos los casos, la portada permanece intencionalmente difuminada, manteniendo parte del misterio que impulsó las teorías de la mañana.

De forma paralela, la cuenta oficial del podcast 'New Heights', conducido por Travis Kelce y Jason Kelce, publicó un adelanto del episodio que se estrenará este miércoles. En el clip, Taylor muestra por primera vez la portada del disco a Jason, aunque nuevamente aparece difuminada para no revelar aún el diseño completo.

Posted at 12:12 on the 12th. ?? Tay's 12th album is called…………



pre pre-order now at https://t.co/oGYV230otf — New Heights (@newheightshow) August 12, 2025

El anuncio cierra una jornada marcada por especulación intensa entre las 'Swifties', que esta misma mañana conectaron las pistas: publicaciones en naranja de Taylor Nation, referencias al número 13 y la imagen de una silueta femenina entre los hermanos Kelce en la promoción de su programa. Lo que hasta hace unas horas era solo un apodo inventado por los fans, 'TS12', ya tiene nombre y preventa oficial.

¿Taylor Swift X Sabrina Carpenter?

Además del anuncio oficial del álbum The Life of a Showgirl, las teorías entre los seguidores de Taylor Swift se han extendido hacia una posible colaboración musical con la cantante Sabrina Carpenter, con quien Taylor ha forjado una amistad cercana.

Durante la gira Eras Tour, Sabrina Carpenter abrió en fechas selectas como acto invitado y en un momento destacado, ambas artistas sorprendieron al público con una interpretación conjunta en Nueva Orleans.

Recientemente, Carpenter publicó una foto en Instagram con una leyenda que decía "¡Ve a poner algo de ropa!", frase que generó aún más especulación, en especial tras un comentario de Gigi Hadid que aludió a la canción 'But Daddy, I Love Him' del álbum 'The Tortured Poets Department' de Taylor.

Sabrina Carpenter is rumored to be featured on TS12, as she recently posted "Go put on some clothes!"—the same phrase Taylor used when she called Sabrina to perform with her at The Eras Tour last year — Taylor Swift Edits (@TSwiftEdits_13) August 11, 2025

Los fans también han destacado el uso de un vestido naranja por parte de Taylor durante la segunda noche de la gira en Nueva Orleans, precisamente el mismo color asociado al nuevo álbum. Este detalle ha sido interpretado como un indicio más de que Sabrina podría participar en alguna canción de The Life of a Showgirl, especialmente porque ese show fue el único de la gira en el que Taylor volvió a usar un vestido de un solo color y presentó una "canción sorpresa" con Sabrina.

THE LIFE OF A SHOWGIRL FT. SABRINA CARPENTER — Sabrina Times (@SabrinaTimes) August 12, 2025

Mientras tanto, los seguidores esperan el estreno completo del nuevo álbum, cuyo lanzamiento oficial promete marcar el inicio de una nueva era en la carrera de Taylor Swift, que no solo confirma su constante reinvención sino también su capacidad para crear conexiones musicales con artistas emergentes como Sabrina Carpenter.