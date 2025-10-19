El tema de Peso Pluma y Eslabón Armado ocupa el puesto 64 en la lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI, siendo la más alta para México según el listado publicado por Rolling Stone.

La revista Rolling Stone eligió a 'Ella Baila Sola', de Peso Pluma y Eslabón Armado, como la canción mexicana mejor posicionada en su lista 'The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far', donde ocupa el lugar 64.

El tema, lanzado en 2023, marcó un punto de inflexión para los llamados corridos tumbados al combinar la instrumentación tradicional del regional mexicano con una estética moderna que logró conquistar públicos fuera de México.

Según la publicación, la pieza es un "himno épico y adictivo" que mezcla requintos, trombones y la voz inconfundible de Peso Pluma, logrando resonar entre una generación global sin perder la esencia del género.

El reconocimiento confirma el alcance internacional de la música mexicana contemporánea. Ella baila sola ha sonado en clubes de Nueva York, listas de reproducción en Japón y escenarios de todo el mundo, consolidando a Peso Pluma como uno de los artistas más influyentes del momento.

Además del tema de Eslabón Armado y Peso Pluma, otros tres artistas mexicanos fueron incluidos en el listado de Rolling Stone:

Natalia Lafourcade - 'Hasta la raíz' - #113

Café Tacvba - 'Eres' - #165

Los Tigres del Norte - 'Somos más americanos' - #185

Así destaca Rolling Stone 'Ella Baila Sola' como la 64 mejor canción del siglo XXI.

A nivel global

En los primeros lugares del conteo, Rolling Stone colocó a 'Get Ur Freak On' de Missy Elliott como la mejor canción del siglo XXI hasta ahora. Le siguen 'Maps' de Yeah Yeah Yeahs, 'Crazy in Love' de Beyoncé feat. Jay-Z, 'Seven Nation Army' de The White Stripes y 'All Too Well' de Taylor Swift.

El listado completo de The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far abarca una amplia variedad de géneros y generaciones, destacando tanto a artistas consolidados como a nuevas voces que han definido el sonido de las últimas dos décadas.

