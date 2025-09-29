El talento mexicano es reconocido con el galardón Billboard Vanguardia.

Peso Pluma se convierte en pionero al recibir el Premio Billboard Vanguardia, nueva categoría que reconoce a los músicos innovadores capaces de transformar géneros.

Telemundo y Billboard destacaron que el cantante se reconoce por “su audaz fusión de géneros, su narrativa y su compromiso con la autenticidad” , así como por su aportación a la cultura de los corridos tumbados, llevándolos a nuevas generaciones y escenarios internacionales.

El intérprete de Perlas negras aseguró que recibir el premio es “un privilegio increíble” , pues representa a México a nivel mundial. “Llevo a mi gente, mis raíces y mi bandera conmigo en cada paso del camino, y me emociona seguir revolucionando la música mientras le muestro al mundo el corazón de México” , expresó.

El cantante originario de Guadalajara reconoce a Natanael Cano como pionero del género, mezcla de música regional, trap y hip hop; sin embargo, Pluma logró llevarlo más allá de fronteras.

En 2023, el artista lanzó Ella baila sola, en colaboración con Eslabón Armado, tema que entró al Top 10 del Billboard Hot 100, marcando la primera vez que la música regional mexicana alcanzaba ese nivel. Posteriormente, lanzó el álbum Génesis, que se posicionó en el tercer lugar del Billboard 200, un logro histórico para un artista de habla hispana.

Además, el artista de 26 años se presentará en la gala que cerrará la Semana de la Música Latina de Billboard.











