"Basta de odio": Cazzu pide freno al odio en redes durante concierto
Durante un concierto en Uruguay, Cazzu pidió a sus seguidores un alto a las agresiones y comentarios negativos en redes sociales.
Durante su concierto en Uruguay, la cantante argentina Cazzu interrumpió su presentación para enviar un mensaje claro contra el odio y las críticas en redes sociales, en medio de la polémica que la vincula con su expareja, Christian Nodal, y la actual esposa de este, Ángela Aguilar.
Sin mencionar nombres, la rapera se dirigió a sus seguidores: "Como La Jefa de toda esta situación, les quiero pedir: Más odio, basta. Basta de odio, basta de bardear en las redes, basta de pelear por ahí por la razón que sea", dijo ante la ovación del público.
El mensaje surge tras los ataques en redes que surgieron desde que Nodal anunciara públicamente su ruptura con Cazzu, madre de su hija, y confirmara su relación con Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio poco después.
La situación desató una ola de críticas en plataformas digitales, donde muchos usuarios identificaron a Aguilar como la "tercera en discordia", y también afectó indirectamente a Cazzu y su familia.
Cazzu expresó que su llamado no se limita a su experiencia personal, sino que busca generar una reflexión más amplia sobre la hostilidad en internet. "Amor, todo amor. Somos amor. Este mundo necesita más amor y más canciones como esta", sentenció antes de continuar con su espectáculo.
El discurso de la cantante se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando reacciones divididas entre sus fans y otros usuarios, y abrió un debate sobre la responsabilidad en la interacción digital y el impacto del bullying virtual en la vida de figuras públicas.