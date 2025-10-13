Durante un concierto en Uruguay, Cazzu pidió a sus seguidores un alto a las agresiones y comentarios negativos en redes sociales.

Durante su concierto en Uruguay, la cantante argentina Cazzu interrumpió su presentación para enviar un mensaje claro contra el odio y las críticas en redes sociales, en medio de la polémica que la vincula con su expareja, Christian Nodal, y la actual esposa de este, Ángela Aguilar.

Sin mencionar nombres, la rapera se dirigió a sus seguidores: "Como La Jefa de toda esta situación, les quiero pedir: Más odio, basta. Basta de odio, basta de bardear en las redes, basta de pelear por ahí por la razón que sea" , dijo ante la ovación del público.

El mensaje surge tras los ataques en redes que surgieron desde que Nodal anunciara públicamente su ruptura con Cazzu, madre de su hija, y confirmara su relación con Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio poco después.

La situación desató una ola de críticas en plataformas digitales, donde muchos usuarios identificaron a Aguilar como la "tercera en discordia", y también afectó indirectamente a Cazzu y su familia.

Cazzu expresó que su llamado no se limita a su experiencia personal, sino que busca generar una reflexión más amplia sobre la hostilidad en internet. "Amor, todo amor. Somos amor. Este mundo necesita más amor y más canciones como esta" , sentenció antes de continuar con su espectáculo.

El discurso de la cantante se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando reacciones divididas entre sus fans y otros usuarios, y abrió un debate sobre la responsabilidad en la interacción digital y el impacto del bullying virtual en la vida de figuras públicas.