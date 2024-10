Danna revela que tuvo un breve romance con Neymar

La cantante mexicana habló de su vida amorosa y salió a relucir el nombre del futbolista brasileño

Danna vuelve a dar de qué hablar entre sus seguidores, pues la mexicana confesó que hace tiempo tuvo un romance con el futbolista Neymar.

Fue en una reciente entrevista con el programa español "La Resistencia" que la intérprete de "Mala Fama" habló acerca de su vida romántica, donde salió a relucir el nombre del deportista brasileño.

Todo comenzó cuando el conductor David Broncano le preguntó a la también actriz sobre su relación con el fútbol. Ella comentó que ha aprendido mucho del tema gracias a Alex Hoyer, quien es fanático del Real Madrid.

" Yo he aprendido bastante futbol gracias a mi novio, pero me gusta mucho, es madrilista ", comentó Danna.

Fue entonces que David le preguntó si su actual pareja era futbolista, a lo que ella lo negó e incluso dijo que ya había salido con futbolistas anteriormente.

“ No, no, ya he estado con futbolistas y no ”, afirmó.

El conductor insistió en que la actriz de "Élite" mencionara el nombre de su ex pareja futbolista, y aunque no habló en un principio, sí comentó que es muy común que los futbolistas tengan romances con actrices, cantantes y modelos.

“ Hagan su research, todo está en Google. Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, siento que es algo que sucede mucho ”, agregó Danna.

David siguió el consejo de Danna y luego de una breve investigación, encontró que el ex novio de la cantante era Neymar.

“ ¿Nos sale el dato, Danna novio futbolista (...) Sí, sí nos sale, ¡dilo!. Neymar ¿no?” , dijo David.

Y finalmente, la cantante confirmó que hubo un acercamiento con él cuando todavía jugaba para el Paris Saint-Germain, pero la relación no prosperó y cada quien le dio prioridad a su carrera.

“ Sí, sí nos conocimos (...) He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serio. La verdad creo que al final la profesión es demasiado demandante, la mía también, entonces no compaginamos ”, compartió Danna.